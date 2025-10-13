Transfert : Après Mbappé, le PSG prépare sa vengeance !

Lors de l'été 2024, le Real Madrid a doublement plombé le PSG sur le mercato. D'une part, la Maison-Blanche a chipé Kylian Mbappé au club de la capitale. D'autre part, le Real Madrid a accueilli Endrick, qui était également ciblé par le PSG. Alors que Luis Enrique en pincerait pour le buteur brésilien, l'écurie rouge et bleu pourrait relancer l'assaut pour boucler son transfert en 2026.
En fin de contrat le 30 juin 2024 avec le PSG, Kylian Mbappé a migré vers Madrid, et ce, pour s'engager librement et gratuitement en faveur du Real. En plus de son ancien numéro 7, un autre joueur a snobé le club de la capitale pour répondre à l'appel de la Maison-Blanche cet été là : Endrick.
Endrick a snobé le PSG pour signer au Real
D'après les indiscrétions de Defensa Central, le PSG aurait souhaité s'offrir Endrick lors de l'été 2024. Toutefois, le buteur brésilien a préféré signer au Real Madrid. Le club merengue ayant déboursé environ 47,5M€ pour arracher le crack de 19 ans à Palmeiras.
Le PSG va repartir à l'assaut pour Endrick
Malgré son échec avec Endrick, le PSG n'aurait pas abandonné l'idée de le recruter. A en croire Defensa Central, Luis Enrique aimerait que Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi - respectivement conseiller football et président du club rouge et bleu - bouclent le transfert du numéro 9 du Real Madrid en 2026. Le coach du PSG estimant qu'Endrick a un grand potentiel à long terme pour son projet.