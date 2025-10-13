Transfert : Après Mbappé, le PSG prépare sa vengeance !

Amadou Diawara

Lors de l'été 2024, le Real Madrid a doublement plombé le PSG sur le mercato. D'une part, la Maison-Blanche a chipé Kylian Mbappé au club de la capitale. D'autre part, le Real Madrid a accueilli Endrick, qui était également ciblé par le PSG. Alors que Luis Enrique en pincerait pour le buteur brésilien, l'écurie rouge et bleu pourrait relancer l'assaut pour boucler son transfert en 2026.

En fin de contrat le 30 juin 2024 avec le PSG, Kylian Mbappé a migré vers Madrid, et ce, pour s'engager librement et gratuitement en faveur du Real. En plus de son ancien numéro 7, un autre joueur a snobé le club de la capitale pour répondre à l'appel de la Maison-Blanche cet été là : Endrick.

Endrick a snobé le PSG pour signer au Real D'après les indiscrétions de Defensa Central, le PSG aurait souhaité s'offrir Endrick lors de l'été 2024. Toutefois, le buteur brésilien a préféré signer au Real Madrid. Le club merengue ayant déboursé environ 47,5M€ pour arracher le crack de 19 ans à Palmeiras.