Lamine Yamal : La grosse frayeur de Kylian Mbappé !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

A l’approche de la Coupe du Monde 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique, Kylian Mbappé partage ses inquiétudes concernant l'Espagne en très grande forme, notamment grâce à son jeune prodige Lamine Yamal. Pour le capitaine de l’équipe de France, la Roja est tout simplement la meilleure équipe d’Europe actuellement.

Proche de décrocher son billet pour la Coupe du monde, l’équipe de France fera encore partie des favorites à la victoire finale, mais il y aura des concurrents de taille face aux hommes de Didier Deschamps. C’est notamment le cas de l’Espagne, emmenée par Lamine Yamal. Une menace sérieuse aux yeux de Kylian Mbappé.

« Ils sont très forts » « C’est une équipe qui contrôle beaucoup les matchs. Techniquement, ils sont très forts, ils ont les profils parfaits pour jouer comme ça, dominer. L’Espagne est l’une des rares équipes dans lesquelles les joueurs jouent de la même manière dès leur plus jeune âge, jusqu’à ce qu’ils atteignent l’équipe première. Et c’est un avantage », estime Kylian Mbappé, interrogé par Movistar.