Catastrophe avec Mbappé, que doit faire Deschamps ?

Vendredi soir face à l’Azerbaïdjan, Kylian Mbappé s’est une nouvelle fois illustré. Auteur d’un but et d’une passe décisive, le capitaine des Bleus s’est également blessé à la cheville en fin de rencontre. Ayant quitté le rassemblement, l’attaquant du Real Madrid laisse Didier Deschamps face à un casse-tête pour composer sa ligne d’attaque face à l’Islande ce lundi.
De quoi sera faite l’attaque de l’équipe de France ? Avec la blessure de Kylian Mbappé contractée vendredi soir, le staff médical des Bleus a décidé de laisser le capitaine à la disposition médicale du Real Madrid. Le Bondynois a ainsi quitté le rassemblement.
Mbappé quitte les Bleus
Dans une sélection déjà décimée par les blessures, Didier Deschamps n’a que peu de choix pour sa composition face à l’Islande ce lundi soir. L’équipe de France pourrait valider son ticket pour la Coupe du monde 2026 en cas de victoire. Avec le départ de Mbappé donc, le sélectionneur français dispose de quelques options avec en premier lieu, Hugo Ekitike. Titulaire vendredi, l’avant-centre de Liverpool a montré de belles choses bien qu’il n’ait pas débloqué son compteur.
Quel attaquant face à l’Islande ?
Didier Deschamps pourrait également faire appel à Christopher Nkunku. Le joueur de l’AC Milan est surtout capable de jouer en faux neuf. Mais si Deschamps souhaite disposer d’un véritable avant-centre de métier, ce dernier fera alors appel à Jean-Philippe Mateta, qui a honoré sa première sélections en Bleu vendredi.
Quel attaquant feriez-vous démarrer face à l’Islande ce lundi soir ? A vos votes !