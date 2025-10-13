Catastrophe avec Mbappé, que doit faire Deschamps ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Vendredi soir face à l’Azerbaïdjan, Kylian Mbappé s’est une nouvelle fois illustré. Auteur d’un but et d’une passe décisive, le capitaine des Bleus s’est également blessé à la cheville en fin de rencontre. Ayant quitté le rassemblement, l’attaquant du Real Madrid laisse Didier Deschamps face à un casse-tête pour composer sa ligne d’attaque face à l’Islande ce lundi.

De quoi sera faite l’attaque de l’équipe de France ? Avec la blessure de Kylian Mbappé contractée vendredi soir, le staff médical des Bleus a décidé de laisser le capitaine à la disposition médicale du Real Madrid. Le Bondynois a ainsi quitté le rassemblement.

Mbappé quitte les Bleus Dans une sélection déjà décimée par les blessures, Didier Deschamps n’a que peu de choix pour sa composition face à l’Islande ce lundi soir. L’équipe de France pourrait valider son ticket pour la Coupe du monde 2026 en cas de victoire. Avec le départ de Mbappé donc, le sélectionneur français dispose de quelques options avec en premier lieu, Hugo Ekitike. Titulaire vendredi, l’avant-centre de Liverpool a montré de belles choses bien qu’il n’ait pas débloqué son compteur.