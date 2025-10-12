Adrien Rabiot : Grosse frayeur annoncée par Deschamps !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Buteur face à l'Azerbaïdjan vendredi, Adrien Rabiot n'a pas participé à la séance collective de l'Equipe de France ce dimanche soir. C'est un nouveau coup dur à la veille du match face à l'Islande car il pourrait ne pas pouvoir honorer sa présence pour le deuxième match de ce rassemblement.

Titulaire pour affronter l'Azerbaïdjan, Adrien Rabiot a clairement contribué au succès 3-0 des Bleus, bien partis pour valider leur ticket pour la prochaine Coupe du monde. La rencontre face à l'Islande, censée être plus difficile à négocier, pourrait se disputer sans le milieu de terrain.

Rabiot forfait face à l'Islande ? Présent en conférence de presse, Didier Deschamps a annoncé ce dimanche soir qu'Adrien Rabiot a pris un coup et qu'il ne participerait pas à la séance collective prévue. Une simple précaution prise pour éviter une blessure à la veille du match face à l'Islande mais sa participation est désormais incertaine.