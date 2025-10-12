Polémique avec l’OM : Adrien Rabiot répond cash !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Poussé au départ après une bagarre d’une « violence inouïe », selon les dires de Pablo Longoria, Adrien Rabiot n’a pas encore digéré la fin de son histoire avec l’OM. L’international français dénonce une décision incompréhensible de la part du club marseillais et des mensonges à son sujet, mais assure être en paix avec lui-même.

« Je suis triste bien sûr, parce que ça n'aurait pas dû se finir comme ça. » Comme il l’a confié à Téléfoot, plus d’un mois plus tard, Adrien Rabiot ne comprend toujours pas son départ de l’OM. « C'est l'incompréhension qui règne, parce que la décision est incompréhensible au niveau de tout le monde. Tous les gens avec lesquels j'ai parlé n'ont pas compris et j'ai pas compris moi-même. Donc forcément, c'est quelque chose de triste et frustrant. »

« Je n'ai simplement pas envie qu'on donne une image erronée de moi » Pour Adrien Rabiot, la fin de son histoire avec l’OM a été accompagnée de mensonge à son sujet : « Ce qui m'a dérangé c’est qu'on ne dise pas la vérité à mon sujet. Je n'ai jamais été quelqu'un de violent, tout le monde pourra témoigner. Donc je n'ai simplement pas envie qu'on donne une image erronée de moi. C'est la vie du foot, c'est la vie en général même. On ne maitrise pas toujours tout. » Encore récemment, Roberto De Zerbi assurait n'avoir jamais vu une telle bagarre, lui qui pourtant vient « de la rue. »