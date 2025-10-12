Départ de l’OM : «La vérité…», Rabiot vide son sac !

Contraint de partir après sa bagarre avec Jonathan Rowe, Adrien Rabiot est une nouvelle fois revenu sur son départ de l’OM. Le milieu de terrain âgé de 30 ans a regretté une décision qu’il ne comprend toujours pas aujourd’hui. L’international français estime que l’on n’a pas dit la vérité à son sujet et ne veut pas qu’on donne une « image erronée » de lui.
Plus d’un mois après son transfert à l’AC Milan, Adrien Rabiot est toujours dans l’incompréhension. Au micro de Téléfoot, l’international français (56 sélections) s’est encore une fois exprimé sur son départ de l’OM, où il a été poussé vers la sortie en raison de sa bagarre avec Jonathan Rowe après la défaite à Rennes (1-0) lors de la première journée de Ligue 1.
« La décision est incompréhensible »
« Je suis triste bien sûr, parce que ça n'aurait pas dû se finir comme ça. C'est l'incompréhension qui règne, parce que la décision est incompréhensible au niveau de tout le monde. Tous les gens avec lesquels j'ai parlé n'ont pas compris et j'ai pas compris moi-même. Donc forcément, c'est quelque chose de triste et frustrant », a confié Adrien Rabiot.
« Ce qui m'a dérangé c’est qu'on ne dise pas la vérité à mon sujet »
« Ce qui m'a dérangé c’est qu'on ne dise pas la vérité à mon sujet », estime le milieu de terrain âgé de 30 ans. « Je n'ai jamais été quelqu'un de violent, tout le monde pourra témoigner. Donc je n'ai simplement pas envie qu'on donne une image erronée de moi. C'est la vie du foot, c'est la vie en général même. On ne maitrise pas toujours tout. »