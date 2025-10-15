Départ obligatoire : L'annonce fracassante du PSG révélée !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

L'ASSE n'ayant pas pu le conserver à l'issue de son prêt en 2013, Mathieu Bodmer est donc retourné au PSG. Le fait est qu'au sein du club de la capitale, suite à un clash face à l'émir du Qatar, le milieu offensif était devenu persona non grata. Tout juste arrivé avec Laurent Blanc, Jean-Louis Gasset n'avait pas manqué de le faire savoir à Bodmer, qui a fini par rejoindre Nice.

Prêté par le PSG à l'ASSE en janvier 2013, Mathieu Bodmer était parti au clash avec Leonardo. Et le club de la capitale n'a eu d'autre choix que de le faire partir car l'émir du Qatar avait assisté à tout cela. Le fait est que Bodmer a fini par revenir à Paris à l'issue de son expérience chez les Verts. Mais voilà que malgré l'arrivée de Laurent Blanc et Jean-Louis Gasset, le Parisien était toujours indésirable.

« On n’a pas le droit de te faire jouer. Il faut que tu partes » Parti définitivement du PSG pour l'OGC Nice en 2013, Mathieu Bodmer a dévoilé comment il en est arrivé à rejoindre les Aiglons et retrouver Claude Puel. Dans un premier temps, l'ancien Parisien a expliqué : « L’ASSE ne peut pas m’acheter, ils ne peuvent pas payer le salaire et donc je dois rentrer à Paris. Il me reste un an de contrat. Sauf que là quand j’arrive c’est Laurent Blanc et Jean-Louis Gasset. Gasset c’est comme mon père, je l’ai eu à Caen quand j’étais jeune. La reprise c’est à Clairefontaine, Gasset me dit : « Fils, faut que je te parle. Je ne sais pas ce que tu as fait, mais ça devait être grave. On n’a pas le droit de te faire jouer. Il faut que tu partes » ».