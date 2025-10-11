«Une offre que vous ne pouvez pas refuser», un joueur du PSG annonce la couleur pour son mercato !  

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Aujourd’hui, Matvey Safonov est un joueur du PSG. Le sera-t-il encore d’ici quelques mois ? Doublure de Lucas Chevalier, le Russe ronge son frein sur le banc de touche. Alors qu’un certain malaise semble s’installer, un départ de Safonov pourrait être d’actualité au mois de janvier. Le Parisien s’est d’ailleurs exprimé sur ce mercato hivernal à venir.

Matvey Safonov ne s’en cache pas : être la doublure de Lucas Chevalier au PSG ne lui convient pas. Alors que le Russe fait tout ce qu’il peut pour faire changer d’avis Luis Enrique, rien n’évolue pour l’instant. Ainsi, si le gardien de 26 ans veut retrouver du temps de jeu, la solution sera de quitter le PSG. Safonov pourrait alors en avoir la possibilité dès le mois de janvier avec le prochain mercato hivernal.

« Si un club vient vous voir et vous propose 30 millions d'euros, mon club refusera-t-il ? » Sous contrat jusqu’en 2029, Matvey Safonov pourrait donc ne pas s’éterniser au PSG. Pour Championat, le Russe s’est d’ailleurs exprimé sur la possibilité d’être prêté lors du mercato hivernal. « Prêt à accepter une offre impossible à refuser pour quitter le PSG cet hiver ? Pourquoi devriez-vous l'envisager si c'est une offre que vous ne pouvez pas refuser ? Si un club vient vous voir et vous propose 30 millions d'euros, mon club refusera-t-il ? Je ne pense pas. Alors c'est une offre que vous ne pouvez pas refuser », a d’abord répondu Safonov.