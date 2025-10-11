180M€ - Kylian Mbappé : Le transfert historique au PSG !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

C’est en 2017 que Kylian Mbappé avait rejoint le PSG. Ayant explosé à l’AS Monaco, le crack français avait alors signé avec le club de la capitale, qui n’avait pas hésité à dépenser 180M€. Président du club de la Principauté à cette époque, Vadim Vasilyev est revenu sur ce transfert XXL de Mbappé vers le PSG, expliquant en quoi c’est un record.

Grâce à la puissance financière du Qatar, le PSG a pu dépenser des sommes folles pour recruter des stars. Ainsi, en 2017, c’est un chèque de 222M€ qui a été signé pour recruter Neymar. Le Brésilien est alors devenu le joueur de football le plus cher de l’histoire. Arrivé le même été au PSG, Kylian Mbappé a lui été acheté 180M€ à l’AS Monaco. Un transfert tout aussi historique.

Neymar et Mbappé, deux opérations différentes ! Pour recruter Neymar, le PSG n’a pas eu besoin de négocier avec le FC Barcelone. En effet, les 222M€ étaient le montant fixé par la clause libératoire du Brésilien et le club de la capitale n’a eu besoin que de s’aligner sur cette somme. En revanche, pour Kylian Mbappé, ça a été un vrai transfert, ce qui a obligé le PSG et Monaco à négocier. Une différence importante soulignée par Vadim Vasilyev, ancien président de l’AS Monaco.