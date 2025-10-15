Dembélé : La grande annonce pour son futur salaire au PSG !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Sous contrat jusqu'en 2028 avec le PSG, Ousmane Dembélé négocierait actuellement une prolongation. Forcément, fort de son Ballon d'Or, l'international français peut envisager le jackpot. Quid alors de son futur salaire ? Aujourd'hui, Dembélé est d'ores et déjà le joueur le mieux payé de Ligue 1. Alors que les émoluments risquent de grimper, il ne faut toutefois pas s'attendre à des folies du PSG.

Ousmane Dembélé et le PSG, la belle histoire ne devrait pas s'arrêter de sitôt. Arrivé en 2023 en provenance du FC Barcelone, le Français avait alors signé jusqu'en 2028. Un contrat qui pourrait bien évoluer prochainement. En effet, suite au Ballon d'Or de Dembélé, il est aujourd'hui question d'une prolongation. Forcément, cela signifierait un salaire revu à la hausse pour le protégé de Luis Enrique.

« Dembélé est déjà le joueur le mieux payé de Ligue 1 » A quoi peut-on alors s'attendre pour le salaire d'Ousmane Dembélé, déjà très important au PSG ? Pour France Bleu, Miguel Derennes a évoqué le sujet dans son édito. C'est ainsi qu'il a confié sur l'international français : « Dembélé est déjà le joueur le mieux payé de Ligue 1 avec un salaire mensuel d’1 million et demi brut avec en sus des clauses qui riment avec jolies primes dont notamment une potentielle clause ballon d’or, mais rien n’est sûr ».