Catastrophe, il vit un calvaire après son transfert raté au PSG !

Axel Cornic

Considéré comme l’un des plus grands talents de sa génération, Hakim Ziyech a totalement disparu de la circulation. L’ancien de Chelsea et de l’Ajax Amsterdam n’a plus de club depuis juillet dernier et la fin de son aventure au Qatar, avec le club d’Al-Duhail.

Il y a encore quelques années, n’importe quel club d’Europe aurait souhaité l’avoir dans ses rangs. Membre de la génération dorée de l’Ajax Amsterdam avec Frenkie De Jong ou encore Matthijs de Ligt, Hakim Ziyech n’a pas eu la même trajectoire. Pourtant, il aurait pu briller en Ligue 1...

« Ziyech semble ne jamais s'être remis de ce transfert avorté » Plus précisément au PSG, club qu’il aurait pu rejoindre lors du mercato hivernal 2023. « Il rejoint Galatasaray en août 2023 à la suite d'un prêt non conclu avec le PSG pour raison administrative. Il semble ne jamais s'être remis de ce transfert avorté... » a raconté Nabil Djellit, sur L’Equipe.