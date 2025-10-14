Mercato : Le PSG recalé par un Ballon d'Or, l'annonce en Espagne !

Amadou Diawara

A deux jours de la fin du dernier mercato estival, le PSG a tenté de boucler la signature d'Alexia Putellas. Toutefois, comme la double Ballon d'Or l'a avoué elle-même, elle a recalé le club de la capitale, et ce, pour pouvoir s'inscrire encore plus sur la durée au FC Barcelone.

Sacrée Ballon d'Or en 2021 et en 2022, Alexia Putellas a séduit le PSG de Nasser Al-Khelaïfi. En effet, le club de la capitale a tenté de recruter la milieu offensive de 31 ans à deux jours de la fin du dernier mercato estival. Toutefois, le PSG s'est fait recaler par Alexia Putellas, qui a préféré rester au FC Barcelone. Lors d'un entretien accordé à SPORT, l'internationale espagnole a expliqué son choix.

«Ce n'était pas la première» « Cette offre a suscité l'intérêt des médias, mais ce n'était pas la première (que je recevais). Le chemin (pour prendre une décision) a été court et facile. Lorsque cette offre est arrivée, et il en a été de même pour les autres, nous avons discuté avec le club : "Quelle est la situation ? Que voulez-vous ? Comptez-vous sur moi ou non ?" Et le débat a été clos. Il n’y a pas eu plus de débat, car le club a été très clair. Ils m’ont dit: "Nous avons besoin que tu réalises les mêmes performances que l’année dernière. Tu as de l’énergie et l’envie de réussir." Évidemment, la saison avait déjà commencé, et mon engagement envers les objectifs, le staff et mes coéquipiers est au plus haut. Voilà comment ça s'est passé », a confié Alexia Putellas, avant d'en remettre une couche.