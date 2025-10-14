Retour surprise à l’OL : Un attaquant pose sa candidature !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Passé par l'OL entre 2012 et 2021, Maxwel Cornet semble avoir conservé un excellente souvenir de cette expérience avec les Gones. L'attaquant ivoirien s'est confié dans les colonnes du Progrès, et à l'image de Rachid Ghezzal cet été, Cornet se dit prêt à revenir à l'OL pour l'aider dans cette période délicate.

Après avoir bouclé le retour cet été de Rachid Ghezzal qui a donc accepté de porter de nouveau le maillot de l'OL afin d'aider son club formateur dans cette période délicate sur le plan financier, peut-on s'attendre à d'autres retours du même genre dans les prochains mois ? Maxwel Cornet (29 ans), l'attaquant ivoirien du Genoa passé par l'OL durant 9 ans, a évoqué le sujet dans les colonnes du Progrès.

Cornet n'a pas oublié l'OL « Cette atmosphère familiale à Lyon m’a laissé des souvenirs inoubliables. Comme on dit, on ne sait jamais ce que l’avenir nous réserve, mais Lyon m’a vraiment marqué », a d'abord expliqué Maxwel Cornet afin d'afficher son amour de l'OL. Et l'attaquant ivoirien, qui arrivera au terme de son contrat avec le Genoa en juin prochain, ouvre la porte aux dirigeants lyonnais...