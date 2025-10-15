Dembélé - Doué : Le gros coup qui va régaler le PSG !

Pierrick Levallet

Après avoir assisté au sacre d’Ousmane Dembélé au Ballon d’Or, le PSG devrait voir un autre de ses joueurs obtenir une prestigieuse distinction personnelle. Désiré Doué s’est révélé chez les Rouge-et-Bleu la saison passée. Le crack de 20 ans serait ainsi le grand favori pour être nommé Golden Boy 2025.

Il y a quelques jours maintenant, le PSG a vécu un grand moment. Le club de la capitale a assisté au sacre d’Ousmane Dembélé au Ballon d’Or le 22 septembre dernier. En concurrence avec Lamine Yamal, l’attaquant de 28 ans a fait l’unanimité après une saison grandiose, ponctuée par la première Ligue des champions remportée par les Rouge-et-Bleu.

Désiré Doué bientôt sacré Golden Boy ? Et d’ici peu, le PSG pourrait de nouveau assister à une consécration. Comme le rapporte MARCA, Désiré Doué serait le grand favori pour le Golden Boy 2025. Lamine Yamal l’a déjà remporté l’année dernière et ne serait donc plus éligible. De plus, le crack de 20 ans a impressionné la saison passée, notamment en finale de la Ligue des champions.