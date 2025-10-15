Neymar - Les grosses soirées au PSG : Un joueur confirme !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Dans un entretien accordé au Parisien, Sergio Rico, ex-portier du PSG, est notamment revenu sur sa rencontre avec Neymar. Le joueur de 32 ans décrit son ancien coéquipier comme une personne chaleureuse et accueillante, évoquant notamment les événements organisés par le Brésilien durant son aventure dans la capitale.

Désormais à Santos, Neymar a passé six années au Paris Saint-Germain, une aventure contrastée pour la star brésilienne, qui a autant fait parler d’elle pour ses gestes de classe sur le terrain que pour ses polémiques extrasportives. L’ancien numéro 10 du PSG était notamment connu pour son sens de la fête, laissant un excellent souvenir à Sergio Rico, son ancien coéquipier dans la capitale.

« Il faisait en sorte que chacun se sente chez lui comme à la maison » « Je me souviens que, lorsque je rentrais chez moi à Séville, tout le monde me demandait : Hey, comment est Neymar ? Et comment sont ses fêtes ? Pour moi, Ney a été une autre excellente surprise. C’est un garçon formidable, avec un vrai esprit de famille. À chaque fois qu’il organisait quelque chose, c’était avec toute la famille. Si vous aviez des amis à la maison, ils étaient également les bienvenus, même s’ils ne le connaissaient pas, raconte l’ex-portier du PSG, arrivé en 2019. Il faisait en sorte que chacun se sente chez lui comme à la maison. C’est le genre de chose que je garde à l’esprit parce que je suis moi-même comme ça et j’adore cette façon de voir les choses. »