Messi - Neymar : Nouvelle folie au PSG ? La réponse est cash !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

S’il a l’intention de prolonger son contrat après son Ballon d’Or remporté, le PSG ne compte pas faire de folie pour autant avec Ousmane Dembélé. L’international français peut espérer une belle revalorisation salariale, mais il n’aura pas des émoluments à la hauteur de ceux de Lionel Messi et Neymar lors de leurs années parisiennes, estimés à environ 30M€ par an.

Alors qu’il a désormais le statut de Ballon d’Or, Ousmane Dembélé devrait bientôt avoir le statut qui va avec au PSG. Comme indiqué par L’Équipe, si aucune des deux parties n’a confirmé officiellement l’ouverture des négociations dans l’optique d’une prolongation, elles se sont pourtant rencontrées dans les joueurs qui ont suivi la cérémonie le 22 septembre dernier.

Pas de salaire à la Messi et Neymar pour Dembélé Sous contrat jusqu’en juin 2028, Ousmane Dembélé touche actuellement environ 1,5M€ par mois et devrait percevoir une belle revalorisation salariale. Toutefois, pour le PSG, il est hors de question de monter jusqu’aux 30M€ par an que percevaient Lionel Messi et Neymar lorsqu’ils étaient à Paris.