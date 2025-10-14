Mercato - PSG : Rendez-vous secret, un Ballon d'Or va signer ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Arrivé à l’été 2023 et alors qu’il a désormais le statut de Ballon d’Or, Ousmane Dembélé pourrait bientôt prolonger son contrat avec le PSG, qui court actuellement jusqu’en juin 2028. Si aucune des deux parties ne l’a confirmé, elles se sont pourtant rencontrées pour en discuter après la cérémonie du théâtre du Châtelet.

Ousmane Dembélé pourrait toucher une belle prime après avoir été sacré Ballon d’Or 2025. Comme indiqué par L’Équipe, une clause en ce sens avait été négociée au moment de son arrivée en provenance du FC Barcelone à l’été 2023 et elle s’élèverait à plusieurs millions d’euros, même si au sein du club, on a ironisé, répondant : « Vous pensez que lorsqu'il est venu au PSG, il s'imaginait le gagner ? »

Après son Ballon d’Or, une prolongation pour Dembélé ? En plus de cette clause « Ballon d’Or », Ousmane Dembélé pourrait également être récompensé par une prolongation de contrat. Un sujet qui avait déjà été évoqué au cœur de l’été, alors que l’international français (57 sélections) est encore lié au PSG jusqu’en juin 2028.