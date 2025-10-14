Mercato - PSG : Rendez-vous secret, un Ballon d'Or va signer ?

Arrivé à l’été 2023 et alors qu’il a désormais le statut de Ballon d’Or, Ousmane Dembélé pourrait bientôt prolonger son contrat avec le PSG, qui court actuellement jusqu’en juin 2028. Si aucune des deux parties ne l’a confirmé, elles se sont pourtant rencontrées pour en discuter après la cérémonie du théâtre du Châtelet.
Ousmane Dembélé pourrait toucher une belle prime après avoir été sacré Ballon d’Or 2025. Comme indiqué par L’Équipe, une clause en ce sens avait été négociée au moment de son arrivée en provenance du FC Barcelone à l’été 2023 et elle s’élèverait à plusieurs millions d’euros, même si au sein du club, on a ironisé, répondant : « Vous pensez que lorsqu'il est venu au PSG, il s'imaginait le gagner ? »
Après son Ballon d’Or, une prolongation pour Dembélé ?
En plus de cette clause « Ballon d’Or », Ousmane Dembélé pourrait également être récompensé par une prolongation de contrat. Un sujet qui avait déjà été évoqué au cœur de l’été, alors que l’international français (57 sélections) est encore lié au PSG jusqu’en juin 2028.
Une rencontre après la cérémonie du Ballon d’Or
D’après les informations de L’Équipe, ni le club de la capitale, ni les représentants d’Ousmane Dembélé, n’ont officiellement confirmé que les négociations dans l’optique d’une prolongation avaient débuté. Pourtant, les deux parties se sont bien rencontrées pour en discuter dans les jours qui ont suivi la cérémonie du Ballon d’Or.