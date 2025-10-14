Maroc : Le PSG rate un gros coup, c'est confirmé !

Axel Cornic

Ces dernières années, le Paris Saint-Germain a énormément changé, avec des départs de taille comme celui de Kylian Mbappé, mais également des recrutements bien sentis avec Ousmane Dembélé ou Vitinha. Tout n’a pourtant pas été parfait, avec plusieurs échecs lors des différentes sessions de mercato.

La liste des rendez-vous manqués est longue au PSG. On se souvient des feuilletons interminables autour de joueurs qui ne sont finalement jamais arrivés au club et n’arriveront peut-être jamais. C’est notamment le cas d’un international marocain qui aurait pu beaucoup faire parler de lui à Paris.

« Un prêt non conclu avec le PSG pour raison administrative » Dans une chronique publiée ce mardi, Nabil Djellit a reparlé de l’échec du PSG avec Hakim Ziyech. « Il rejoint Galatasaray en août 2023 à la suite d'un prêt non conclu avec le PSG pour raison administrative » a expliqué le journaliste de L’Equipe.