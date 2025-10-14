Ousmane Dembélé : La clause secrète qui va coûter cher au PSG !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Sacré Ballon d’Or 2025 le 22 septembre dernier au théâtre du Châtelet à Paris, Ousmane Dembélé pourrait toucher une belle prime. Certaines sources indiquent qu’une clause en ce sens avait été négociée au moment de son arrivée en provenance du FC Barcelone, même si le PSG laisse entendre que ce n’est pas le cas.

Il y a trois semaines, Ousmane Dembélé devenait le sixième Ballon d’Or français de l’histoire, succédant ainsi à Raymon Kopa, Michel Platini, Jean-Pierre Papin, Zinedine Zidane et Karim Benzema. La plus haute des distinctions individuelles pour l’attaquant du PSG, qui bien souvent est accompagnée d’une belle récompense financière.

Une clause « Ballon d’Or » dans le contrat de Dembélé ? Pas de la part des organisateurs du Ballon d’Or, mais des clubs. RMC Sport indiquait qu’une clause en ce sens avait été négociée entre le PSG et Ousmane Dembélé dans son contrat au moment de son arrivée à l’été 2023. D’après les informations de L’Équipe, certaines sources assurent qu’une clause « Ballon d’Or » existe bel et bien et qu’elle s’élève à plusieurs millions d’euros.