PSG : Le problème de Riolo avec Ousmane Dembélé

Amadou Diawara

Depuis plusieurs mois, Luis Enrique fait jouer Ousmane Dembélé dans l'axe de son attaque. De son côté, Didier Deschamps continue de positionner le numéro 10 du PSG sur l'aile droite. Alors qu'Ousmane Dembélé vient de remporter le Ballon d'Or, Daniel Riolo a affirmé qu'il fallait se poser des questions sur son poste en équipe de France.

Ailier droit de formation, Ousmane Dembélé a été repositionné par Luis Enrique il y a plusieurs mois. En effet, l'attaquant du PSG évolue désormais dans l'axe sous la houlette de l'Espagnol.

Dembélé repositionné après son Ballon d'Or ? Grâce à son nouveau poste, Ousmane Dembélé est devenu un serial buteur, et ce, sans perdre ses qualités d'élimination. Ce qui lui a permis d'aider le PSG à réaliser un quadruplé historique et de remporter le Ballon d'Or 2025. Malgré tout, Didier Deschamps continue d'utiliser la star de 28 ans sur l'aile droite.