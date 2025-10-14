PSG : Ousmane Dembélé prend sa revanche !

Axel Cornic

Il y a un an encore, Ousmane Dembélé était régulièrement la cible des critiques, notamment pour son inefficacité face aux cages. Mais l’attaquant français s’est totalement métamorphosé avec son replacement dans l’axe au Paris Saint-Germain, remportant la Ligue des Champions ainsi que le Ballon d’Or 2025.

Peu de monde aurait parié sur lui. Phénomène extrêmement décevant, Ousmane Dembélé a fin éclos au plus haut niveau. Luis Enrique lui a trouvé un tout nouveau rôle de faux neuf au PSG qui lui colle comme un gant et lui a permis de devenir l’un des meilleurs joueurs de la planète.

« On l’a beaucoup négligé au début mais il est revenu et il a tout cassé » Sa victoire au Ballon d’Or a été un évènement fêté par tous en France et rapidement repris par la pop culture, comme le rappeur Nono La Grinta. « J’ai kiffé son histoire. Il est un peu comme moi, c’est un outsider. On l’a beaucoup négligé au début mais il est revenu et il a tout cassé » a expliqué l’artiste de 19 ans, natif de Paris.