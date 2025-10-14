PSG : La catastrophe qui fait mal !

Amadou Diawara

Victime d'une blessure au quadriceps lors d'un entrainement, Marquinhos n'est toujours pas remis. Par conséquent, le capitaine du PSG va manquer la réception du RC Strasbourg ce vendredi soir en Ligue 1. De surcroit, Marquinhos ne devrait pas être apte pour le prochain rendez-vous de Ligue des Champions, programmé mardi prochain à Leverkusen.

PSG-Strasbourg : Marquinhos est forfait D'après les indiscrétions de RMC Sport, Marquinhos n'est pas encore remis de sa blessure. Le numéro 5 du PSG sera donc absent pour la réception du RC Strasbourg ce vendredi soir. Alors que son club refuse de prendre le moindre risque, Marquinhos va rester aux soins quelques jours supplémentaires. D'ailleurs, il serait difficile d'envisager un retour du Brésilien pour le déplacement sur la pelouse du Bayer Leverkusen mardi prochain, et ce, pour le compte de la troisième journée de la saison régulière en Ligue des Champions.