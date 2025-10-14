«C'est qui cette idiote?» : Elle négocie le transfert de son mari au PSG, c'est le choc !

Axel Cornic

Les polémiques n’ont jamais manqué au Paris Saint-Germain, surtout depuis le début du projet QSI. Cela a été le cas avec l’entourage de certains joueurs comme Mauro Icardi, dont l’ancien agent ainsi qu'ex-femme Wanda Nara défrayait souvent la chronique.

Le passage de Mauro Icardi à Paris n’est pas vraiment resté dans anales. Après des débuts fracassants, l’Argentin a disparu peu à peu de la circulation et a finalement quitté le PSG par la petite porte avec plusieurs prêts puis un transfert à Galatasaray en 2023.

« Je me suis lancé dans quelque chose qui n'était pas mon truc » On se souvient beaucoup plus de son ancienne compagne Wanda Nara, qui avait décidé de prendre en main la carrière de l’attaquant... sans grand succès. « Je me suis lancé dans quelque chose qui n'était pas mon truc : négocier avec les hommes dans un milieu comme le football » a déclaré la show-girl argentine, dans l’émission La Divina Noche.