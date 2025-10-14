Un international donne son accord à De Zerbi et attend l’OM pour son transfert !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Neuvième des douze recrues de l’OM cet été, Emerson Palmieri s’est engagé pour deux saisons dans le cadre d’un transfert estimé à un million d’euros en provenance de West Ham. Depuis, l’international italien ne cesse de surprendre et se montre séduit par son entraîneur Roberto De Zerbi, avec qui il s’était rapidement mis d’accord.

C’est l’une des belles surprises du mercato estival de l’OM. Arrivé en provenance de West Ham pour seulement un million d’euros, bonus compris, Emerson Palmieri réalise un très bon début de saison sous les couleurs phocéennes. De quoi surprendre une bonne partie des supporters, qui ne s’attendaient pas à voir le latéral gauche italien de 31 ans à ce niveau.

« J’avais déjà donné mon accord à De Zerbi » De son côté, Roberto De Zerbi était déterminé à mettre la main sur l’international. « Deux semaines avant la clôture, j’avais déjà donné mon accord à De Zerbi, il ne manquait plus que celui des clubs, a révélé Emerson, interrogé par Calcio Mercato. J’étais un peu inquiet qu’ils n’y parviennent pas, mais le coach et Benatia me voulaient tellement qu’ils ont attendu jusqu’à la fin. »