Un international donne son accord à De Zerbi et attend l’OM pour son transfert !

Neuvième des douze recrues de l’OM cet été, Emerson Palmieri s’est engagé pour deux saisons dans le cadre d’un transfert estimé à un million d’euros en provenance de West Ham. Depuis, l’international italien ne cesse de surprendre et se montre séduit par son entraîneur Roberto De Zerbi, avec qui il s’était rapidement mis d’accord.
C’est l’une des belles surprises du mercato estival de l’OM. Arrivé en provenance de West Ham pour seulement un million d’euros, bonus compris, Emerson Palmieri réalise un très bon début de saison sous les couleurs phocéennes. De quoi surprendre une bonne partie des supporters, qui ne s’attendaient pas à voir le latéral gauche italien de 31 ans à ce niveau.
« J’avais déjà donné mon accord à De Zerbi »
De son côté, Roberto De Zerbi était déterminé à mettre la main sur l’international. « Deux semaines avant la clôture, j’avais déjà donné mon accord à De Zerbi, il ne manquait plus que celui des clubs, a révélé Emerson, interrogé par Calcio Mercato. J’étais un peu inquiet qu’ils n’y parviennent pas, mais le coach et Benatia me voulaient tellement qu’ils ont attendu jusqu’à la fin. »
« De Zerbi est une personne spéciale »
Emerson Palmieri évolue donc sous les ordres de Roberto De Zerbi, avec qui la relation a rapidement été fluide. « Avant mon arrivée, il m’avait dit que si ma femme ou mes enfants avaient besoin de quoi que ce soit, il serait là », révèle le joueur au sujet de son entraîneur, ajoutant : « C’est une personne spéciale. J’ai eu beaucoup d’entraîneurs dans ma carrière, mais je n’ai jamais rencontré quelqu’un comme lui. Il met une passion incroyable dans tout ce qu’il fait. Et surtout, il accorde beaucoup d’importance à l’aspect humain. Avec lui, on peut parler de tout. »