Transferts : L’OM a signé un «joueur à la Barcelone»

Arthur Vermeeren, prêté par le RB Leipzig à l'OM, a rapidement trouvé sa place sous la direction de Roberto De Zerbi, qui le voit comme un élément important. À 20 ans, le milieu belge s’inspire du jeu barcelonais, avec comme modèle Andrés Iniesta. Son ancien coach, David Penneman, souligne ses qualités typiques des joueurs de La Masia.

« Andrés Iniesta, c'est un exemple pour moi » « Mes qualités, c'est surtout la vision du jeu, la compréhension du match, pour pouvoir avoir un pas d'avance sur l'adversaire. Avec la balle au pied, je suis très calme, j'ai de la confiance, je peux récupérer des ballons. Andrés Iniesta, c'est un exemple pour moi, expliquait récemment Vermeeren en conférence de presse. Mes objectifs sont de prendre les matchs un par un. J'ai eu une période difficile donc j'essaie de bâtir ma confiance ».