Transferts : Grosse surprise avec un flop du PSG ?

Vendu définitivement par le PSG cet été alors qu'il n'entrait plus du tout dans les plans de Luis Enrique, Milan Skriniar appartient désormais à Fenerbahçe. Mais à en croire les dernières révélations de la presse italienne, le robuste défenseur slovaque pourrait être recruté par la Juventus Turin, qui vise l'ancien flop du PSG en janvier pour pallier la blessure longue durée de Bremer.
Recruté libre par le PSG à l'été 2023 après la fin de son contrat avec l'Inter Milan, Milan Skriniar (30 ans) s'était d'abord imposé comme un titulaire indiscutable avant d'être plombé par une longue blessure qui va plomber toute la suite de son aventure parisienne. L'international slovaque a ensuite perdu sa place et n'entrait pas du tout dans les plans de Luis Enrique, qui l'a éjecté une première fois du PSG en prêt avant de le vendre définitivement à Fenerbahçe l'été dernier.
Skriniar à la relance
Milan Skriniar retrouve donc du temps de jeu et un statut de joueur important en Turquie, ce qui pourrait lui ouvrir les portes d'un retour en Serie A plus rapidement que prévu. En effet, un cador du championnat italien en pincerait pour l'ancien défenseur du PSG...
La Juve sur le coup ?
La Gazzetta dello Sport révèle ce mardi un gros intérêt de la Juventus Turin pour Milan Skriniar, qui pourrait être recruté dès le mercato de janvier par la Vieille Dame. Minée par la blessure de Bremer qui se fait opérer et devrait être absent pour les deux prochains mois, la Juve envisage donc de foncer sur l'ancien joueur du PSG pour le remplacer. Affaire à suivre...