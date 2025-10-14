Transferts : Grosse surprise avec un flop du PSG ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Vendu définitivement par le PSG cet été alors qu'il n'entrait plus du tout dans les plans de Luis Enrique, Milan Skriniar appartient désormais à Fenerbahçe. Mais à en croire les dernières révélations de la presse italienne, le robuste défenseur slovaque pourrait être recruté par la Juventus Turin, qui vise l'ancien flop du PSG en janvier pour pallier la blessure longue durée de Bremer.

Recruté libre par le PSG à l'été 2023 après la fin de son contrat avec l'Inter Milan, Milan Skriniar (30 ans) s'était d'abord imposé comme un titulaire indiscutable avant d'être plombé par une longue blessure qui va plomber toute la suite de son aventure parisienne. L'international slovaque a ensuite perdu sa place et n'entrait pas du tout dans les plans de Luis Enrique, qui l'a éjecté une première fois du PSG en prêt avant de le vendre définitivement à Fenerbahçe l'été dernier.

Skriniar à la relance Milan Skriniar retrouve donc du temps de jeu et un statut de joueur important en Turquie, ce qui pourrait lui ouvrir les portes d'un retour en Serie A plus rapidement que prévu. En effet, un cador du championnat italien en pincerait pour l'ancien défenseur du PSG...