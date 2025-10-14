Signature en Ligue 2 : Zinedine Zidane est contacté !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Nommé directeur du football au début de l’année par le Red Star, en Ligue 2, Grégory Dupont connaît bien Zinedine Zidane pour avoir été son préparateur physique du côté du Real Madrid. Interrogé par L’Équipe, le dirigeant reconnaît avoir sollicité le Ballon d’Or 1998 avant de prendre part à cette nouvelle aventure.

En janvier dernier, le Red Star (Ligue 2) annonçait la nomination de Grégory Dupont comme directeur du football. Une nouvelle mission pour le natif de Valenciennes, passé notamment par le LOSC en tant que préparateur physique, mais aussi dans le staff de Didier Deschamps en équipe de France puis au Real Madrid aux côtés de Zinedine Zidane. Ce dernier a d’ailleurs été sollicité par Grégory Dupont avant cette arrivée en région parisienne.

« Zidane n'est pas dans le jugement » Interrogé par L’Équipe, le dirigeant du Red Star confirme avoir contacté Zinedine Zidane. « Oui oui, je l'ai appelé, je l'ai prévenu, bien sûr, explique Grégory Dupont. Il n'est pas dans le jugement. Il a écouté. Et de temps en temps, on s'appelle. »