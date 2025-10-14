Signature en Ligue 2 : Zinedine Zidane est contacté !

Nommé directeur du football au début de l’année par le Red Star, en Ligue 2, Grégory Dupont connaît bien Zinedine Zidane pour avoir été son préparateur physique du côté du Real Madrid. Interrogé par L’Équipe, le dirigeant reconnaît avoir sollicité le Ballon d’Or 1998 avant de prendre part à cette nouvelle aventure.
En janvier dernier, le Red Star (Ligue 2) annonçait la nomination de Grégory Dupont comme directeur du football. Une nouvelle mission pour le natif de Valenciennes, passé notamment par le LOSC en tant que préparateur physique, mais aussi dans le staff de Didier Deschamps en équipe de France puis au Real Madrid aux côtés de Zinedine Zidane. Ce dernier a d’ailleurs été sollicité par Grégory Dupont avant cette arrivée en région parisienne.
« Zidane n'est pas dans le jugement »
Interrogé par L’Équipe, le dirigeant du Red Star confirme avoir contacté Zinedine Zidane. « Oui oui, je l'ai appelé, je l'ai prévenu, bien sûr, explique Grégory Dupont. Il n'est pas dans le jugement. Il a écouté. Et de temps en temps, on s'appelle. »
« Très rapidement, les joueurs du Red Star m'ont posé des questions : "Comment c'était, au Real ?" »
Grégory Dupont reconnaît par ailleurs que son passage au Real Madrid avec Zinedine Zidane a beaucoup intrigué les joueurs du Red Star : « Très rapidement, ils m'ont posé des questions : "Comment c'était, au Real ? Comment ils travaillent, Benzema et Modric ? Combien de temps Varane passe-t-il en salle ? Ramos, en muscu, est-ce vraiment ce qu'il fait sur les réseaux (rires) ?" »