Achraf Hakimi : La polémique est écartée au PSG !

Malgré les inquiétudes récurrentes liées aux blessures lors des trêves internationales, aucune tension n’existe entre le PSG et le Maroc autour d'Achraf Hakimi. C’est en tout cas ce qu’a assuré le sélectionneur Walid Regragui après avoir fait disputer l’intégralité du match contre le Congo au latéral droit.

Chaque trêve internationale est source d’inquiétude au PSG, qui n’échappe pas aux blessures en ce début de saison. Le mois dernier, la gestion d’Ousmane Dembélé par le staff de l’équipe de France avait été source de tensions, et cela a de nouveau été le cas en ce mois d’octobre avec Bradley Bacola, appelé par Didier Deschamps puis forfait.

« On a de bonnes relations avec le PSG » De son côté, Walid Regragui veut éviter de telles tensions avec le PSG. Interrogé après la rencontre du Maroc face au Congo (1-0), disputée intégralement par le latéral droit auteur d’une passe décisive, le sélectionneur a été clair : « On a de bonnes relations avec le PSG. On a trouvé un accord pour les Jeux Olympiques, on l’a fait souffler… Il est sous contrat avec le PSG et ils le gèrent bien. »