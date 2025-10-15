PSG : Incroyable, Luis Enrique réclame un joueur du Real Madrid !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Très impliqué sur le mercato du PSG, Luis Enrique s'est voulu discret lors du précédent mercato estival. Mais alors que les blessures s'enchaînent à Paris, notamment dans le secteur offensif, le coach espagnol aurait réclamé le transfert d'un attaquant du Real Madrid.

Lors du précédent mercato estival, le PSG a très peu renforcé son effectif avec seulement trois arrivées à savoir celles de deux gardiens de but Renato Marin et Lucas Chevalier ainsi que le défenseur central Illia Zabarnyi. Autrement dit, aucun joueur offensif n'est arrivé, ce qui s'est vu en ce début de saison avec l'hécatombe de blessures en attaque.

Luis Enrique réclame le transfert d'Endrick ? Par conséquent, Luis Enrique pourrait bien changer ses plans et réclamer des renforts offensifs dans les prochaines semaines. Selon les informations de Defensa Central, média proche du Real Madrid, l'entraîneur du PSG aurait même demandé à sa direction de se pencher sur la situation d'Endrick, qui ne joue quasiment plus depuis l'arrivée de Xabi Alonso sur le banc madrilène. Et à quelques mois de la Coupe du monde, l'attaquant brésilien pourrait bien chercher une porte de sortie cet hiver.