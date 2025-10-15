PSG : Incroyable, Luis Enrique réclame un joueur du Real Madrid !

Très impliqué sur le mercato du PSG, Luis Enrique s'est voulu discret lors du précédent mercato estival. Mais alors que les blessures s'enchaînent à Paris, notamment dans le secteur offensif, le coach espagnol aurait réclamé le transfert d'un attaquant du Real Madrid.
Lors du précédent mercato estival, le PSG a très peu renforcé son effectif avec seulement trois arrivées à savoir celles de deux gardiens de but Renato Marin et Lucas Chevalier ainsi que le défenseur central Illia Zabarnyi. Autrement dit, aucun joueur offensif n'est arrivé, ce qui s'est vu en ce début de saison avec l'hécatombe de blessures en attaque.
Luis Enrique réclame le transfert d'Endrick ?
Par conséquent, Luis Enrique pourrait bien changer ses plans et réclamer des renforts offensifs dans les prochaines semaines. Selon les informations de Defensa Central, média proche du Real Madrid, l'entraîneur du PSG aurait même demandé à sa direction de se pencher sur la situation d'Endrick, qui ne joue quasiment plus depuis l'arrivée de Xabi Alonso sur le banc madrilène. Et à quelques mois de la Coupe du monde, l'attaquant brésilien pourrait bien chercher une porte de sortie cet hiver.
Négociations impossibles entre le PSG et le Real ?
Cependant, le média espagnol précise également les négociations entre le Real Madrid et le PSG s'annoncent quasiment impossibles compte tenu des tensions entre les deux clubs depuis l'épisode Kylian Mbappé. Par conséquent, le club merengue n'aura probablement aucune intention de rendre service aux Parisiens en leur cédant Endrick.