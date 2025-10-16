OM - De Zerbi : L'accord secret révélé pour le mercato !

A l'été 2024, l'OM a frappé fort sur le marché des transferts. En effet, le club phocéen a devancé les plus grosses écuries pour faire venir Roberto De Zerbi. L'Italien a ainsi pris place sur le banc olympien. Une arrivée à l'OM qui cache d'ailleurs un accord secret avec De Zerbi comme l'a révélé Pablo Longoria. Explications.
Une fois n'est pas coutume, le mercato estival a encore été agité à l'OM. Dans le sens des arrivées, Roberto De Zerbi a vu les recrues se multiplier. Des renforts pour lesquels l'entraîneur italien avait donné son feu vert. En effet, De Zerbi a un droit de regard et de décision sur le recrutement de l'OM. Cela fait partie de l'accord passé avec Pablo Longoria.
« Notre accord avec Roberto était... »
C'est pour le podcast Business of Sport que Pablo Longoria a révélé cet accord avec Roberto De Zerbi. Le président de l'OM a ainsi expliqué : « Notre accord avec Roberto était qu'aucun joueur ne pouvait rejoindre l'équipe sans consensus. Est-ce normal ? Cela dépend de la façon dont vous souhaitez gérer votre entraîneur. Évidemment, lorsque vous avez un entraîneur extrêmement talentueux, l'un des meilleurs d'Europe, vous devez faire ces concessions, mais pour moi, ce n'est pas une concession ».
« Je ne pense pas que Roberto veuille avoir le contrôle »
« Si vous avez un entraîneur avec une méthodologie très forte, un style très identifié, vous devez vous adapter à lui et lui donner les meilleurs outils pour jouer selon sa méthodologie. Je ne pense pas que Roberto veuille avoir le contrôle, il s'agit plutôt de la façon dont nous voulons travailler ensemble. Nous essayons de créer une sorte de consensus et une super harmonisation entre les acteurs clés du club. C'est ainsi que j'aborde la question », a poursuivi Pablo Longoria.