Mercato : Viré par le PSG, Donnarumma en rajoute une couche sur son transfert !

Homme fort du sacre du PSG en Ligue des Champions, Gianluigi Donnarumma a malgré tout été invité à s'en aller cet été. Remplacé par Lucas Chevalier, l'Italien a lui pris la direction de Manchester City, intégrant ainsi l'effectif de Pep Guardiola. Et voilà qu'à peine arrivé dans le nord de l'Angleterre, Donnarumma semble déjà avoir oublié le club de la capitale.

Ne correspondant pas aux critères de Luis Enrique, Gianluigi Donnarumma a été exfiltré par le PSG. Pourtant considéré comme le meilleur à son poste actuellement, l'Italien a donc été vendu à Manchester City afin de faire de la place à Lucas Chevalier. Un choix fort de la part du club de la capitale. Mais voilà que Donnarumma est déjà passé à autre chose, lui qui a annoncé être pleinement épanoui à Manchester.

« Je me sens comme chez moi à Manchester City » Ayant passé 4 saisons au PSG, Gianluigi Donnarumma est donc aujourd'hui un joueur de Manchester City. Transféré cet été, l'Italien a d'ailleurs confié auprès de la Gazzetta dello Sport : « Je me sens comme chez moi à Manchester City, même si je n'y suis installé que depuis peu. Ils me voulaient vraiment , ils m'ont fait sentir important, et maintenant, ils me considèrent déjà comme l'un des leurs ».