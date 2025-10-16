Transfert de Lucas Chevalier : Il veut quitter le PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cet été, le PSG a fait le choix de recruter Lucas Chevalier qui devenu le gardien de but le plus cher de Ligue 1. Par conséquent, le Français est le titulaire indiscutable dans les buts parisiens, ce qui commence à agacer Matvey Safonov qui envisage déjà un départ dès le prochain mercato d'hiver.

L'arrivée de Lucas Chevalier, qui a remplacé Gianluigi Donnarumma dans les buts du PSG, aurait pu laissé une place à Matvey Safonov. Mais le portier russe n'a toutefois pas joué depuis le début de la saison et semble plus que jamais être le numéro 2 à Paris. Un statut qui ne lui plaît pas au point d'envisager un départ dès janvier.

Safonov envisage un départ « Il faudra voir mon avenir quand le mercato ouvrira. Pour l’instant, je consacre tout mon temps à changer la situation. Je suis parti (de Russie, ndlr) pour surmonter des difficultés et il serait étrange de renoncer à cela. Au contraire, il faut les surmonter », confie-t-il dans les colonnes de Sport Express avant de poursuivre.