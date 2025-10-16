Real Madrid : Kylian Mbappé annule un transfert, la révélation !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Après 7 saisons au PSG, Kylian Mbappé a bel et bien fini par rejoindre le Real Madrid. C'est en 2024 que le Français a rejoint la Casa Blanca. Un travail de longue haleine de la part des Merengue, qui n'ont d'ailleurs pas hésité à mettre plusieurs dossiers de côté pour la signature de Mbappé. Romelu Lukaku en a notamment fait les frais.

Aujourd'hui à Naples, Romelu Lukaku évolue en Italie depuis quelques saisons maintenant. Mais voilà que ça aurait pu être différent pour l'attaquant belge de 32 ans. En effet, sa carrière aurait pu s'écrire notamment du côté du Real Madrid. Comme révélé par son agent, Federico Pastorello, l'intérêt de la Casa Blanca a existé, mais voilà que l'opération Lukaku a été mise à mal par le dossier Kylian Mbappé.

« Il y avait une opportunité » C'est pour AS que Federico Pastorello a raconté le rendez-vous manqué entre le Real Madrid et Romelu Lukaku. L'agent du buteur belge a alors confié : « Lukaku aurait pu aller au Real Madrid ? Je dois être honnête et dire qu'il y avait une opportunité, à un moment où on ne savait pas où Romelu allait aller et Ancelotti était l'entraîneur ».