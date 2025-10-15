Kylian Mbappé : Le grand changement annoncé ?

Pierrick Levallet

Si Kylian Mbappé est irrésistible en ce moment, on ne peut pas en dire autant de Rodrygo au Real Madrid. L’attaquant de 24 ans souffre de la comparaison avec le capitaine de l’équipe de France. Le Brésilien a toutefois brillé pendant la trêve internationale, ce qui pourrait pousser Xabi Alonso à initier quelques changements à son onze.

14 buts et 2 passes décisives en 10 rencontres toutes compétitions confondues cette saison jusqu’à présent. Les statistiques de Kylian Mbappé au Real Madrid sont tout simplement impressionnantes. L’ancien du PSG flambe sous les ordres de Xabi Alonso. On ne peut pas en dire autant de Rodrygo, qui traverse une période compliquée chez les Merengue ces derniers temps.

Rodrygo en plein malaise à cause de Mbappé ? Le Brésilien souffrirait notamment de la comparaison avec Kylian Mbappé, qui se montre beaucoup plus efficace que lui depuis son arrivée au Real Madrid. Rodrygo ne semble d’ailleurs pas vraiment être un joueur important pour Xabi Alonso, qui ne l’a fait démarrer que deux matchs jusqu’à présent. Jude Bellingham, Franco Mastantuono ou encore Brahim Diaz semblent même être passés devant lui dans la hiérarchie.