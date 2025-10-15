Le choc avec Cristiano Ronaldo !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Lors de son passage au Real Madrid, Jesus Vallejo a été marqué par le professionnalisme de Cristiano Ronaldo, qu'il considère comme un modèle d'exemplarité. Arrivé chez les Merengue en 2015, le défenseur espagnol de 28 ans a quitté la capitale espagnole durant l’été pour s’engager en faveur d'Albacete.

Arrivé en 2015 au Real Madrid, Jesus Vallejo a quitté le club espagnol cet été, après avoir enchaîné les prêts. Durant son aventure chez le Merengue, le défenseur central de 28 ans a eu l’occasion de côtoyer plusieurs grandes stars, dont Cristiano Ronaldo, qui lui a laissé un souvenir marquant.

« Cristiano Ronaldo m'a impressionné » Interrogé par Post United, le joueur d'Albacete est revenu sur le professionnalisme de Cristiano Ronaldo en interne. « Celui qui m'a le plus impressionné dans le vestiaire du Real Madrid, c'est Cristiano. Sa régularité et sa constance le rendent spécial et différent, il m'a impressionné et il t'aide autant qu'il peut, il te donne beaucoup de conseils », confie Jesus Vallejo, rapporté par Real France.