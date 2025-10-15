Messi et Cristiano Ronaldo au PSG, l'incroyable projet du Qatar !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En 2011, le PSG est entré dans un nouveau monde à la suite du rachat par le Qatar. Porté par la puissance financière de ses nouveaux propriétaires, le club de la capitale a pu réaliser de grosses folies sur le marché des transferts. D'ailleurs, dès son arrivée à Paris, Nasser Al-Khelaïfi avait été très clair à ce sujet, lâchant même une annonce complètement folle sur Lionel Messi et Cristiano Ronaldo.

Au cours des dernières années, le PSG en a vu défiler des stars au sein de son effectif. A l'été 2021, le club de la capitale avait notamment fait trembler la planète football en accueillant Lionel Messi, alors parti libre du FC Barcelone. Pour ce qui est de Cristiano Ronaldo, il a régulièrement été cité à Paris, mais ça ne s'est jamais concrétisé alors que CR7 était pourtant l'un des grands rêves du Qatar. L'une des idées était même d'associer l'Argentin et le Portugais au PSG.

« On a les moyens pour acheter qui on veut » Ayant racheté le PSG en 2011, le Qatar voyait les choses en très grand à son arrivée. Mathieu Bodmer, joueur du club de la capitale à l'époque, s'en souvient très bien. En effet, pour le podcast Histoires de Foot, se remémorant le premier discours de Nasser Al-Khelaïfi, l'ancien Parisien a raconté : « Nasser Al-Khelaïfi a eu un premier discours franc et lucide, il a dit : « En fait, on a les moyens pour acheter qui on veut ». Ce qui était vrai ».