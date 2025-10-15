Zidane arrive, la grande annonce faite dans le vestiaire !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors qu’il vient de quitter le Real Madrid, dix ans après son arrivée dans la capitale espagnole, Jesus Vallejo est revenu sur sa collaboration avec Zinedine Zidane. Malgré son faible temps de jeu, le défenseur espagnol garde un bon souvenir de son ancien entraîneur, pressenti pour prendre les rênes de l’équipe de France.

Pressenti pour devenir le prochain sélectionneur de l’équipe de France, en remplacement de Didier Deschamps qui partira au terme de son contrat en 2026, Zinedine Zidane attend avec impatience ce nouveau défi, lui qui n’a jamais entraîné ailleurs qu’au Real Madrid. Lancé dans le grand bain par Florentino Pérez en janvier 2016, l’ancien numéro 10 des Bleus avait fait son retour sur le banc merengue en mars 2019, alors que le club était en difficulté.

« Zidane nous a dit qu'il venait pour souffrir avec nous » Quelques mois auparavant, Santiago Solari, remplacé par Zidane, avait succédé à Julen Lopetegui. Une période compliquée évoquée par Jesus Vallejo, interrogé par Post United. « C'est dommage que Lopetegui ne soit pas resté plus longtemps à Madrid. C'est un grand entraîneur, mais il est arrivé dans un club très exigeant à un moment difficile. Cette année-là a été très compliquée. Quand Zidane est arrivé, il nous a dit qu'il venait pour souffrir avec nous », confie-t-il, rapporté par Real-France. Un discours qui a eu l'effet escompté quand on connaît le succès qui a suivi.