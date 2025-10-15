Zinedine Zidane lâche une nouvelle annonce sur sa prochaine équipe !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Avec le départ de Didier Deschamps en 2026, la question est de savoir qui sera le prochain sélectionneur de l'équipe de France. La réponse n'est pas encore officiel, mais tous les regards se tournent vers un certain Zinedine Zidane. L'ancien du Real Madrid rêve de prendre la commandes des Bleus et Zizou en a rajouté une couche sur cette possibilité.

Parti du Real Madrid en 2021, Zinedine Zidane n'a plus entraîné depuis. Les options ne manquaient pas, mais l'entraîneur français a patiemment attendu que la place se libère en équipe de France. Alors que Didier Deschamps quittera son poste en 2026, Zidane apparait comme son successeur naturel. Un désir que ZZ ne cache désormais plus : « L'un de mes objectifs est d'entraîner l'équipe nationale française ».

« On verra » Zinedine Zidane sur le banc de l'équipe de France, ça semble aujourd'hui une évidence. Un scénario à propos duquel l'ancien du Real Madrid a de nouveau été interrogé en marge d'un évènement avec l'association ELA. Rappoté par LaLibre, Zidane a alors confié : « Entraîneur de l'équipe de France, ça me parle un peu plus ? On verra. C'est pour quand ? On verra plus tard, on verra ».