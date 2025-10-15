Fin du suspense : Le clan Zidane annonce sa prochaine équipe !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Pressenti depuis déjà plusieurs mois pour venir assurer la succession de Didier Deschamps sur le banc de l’équipe de France après la Coupe du Monde 2026, Zinedine Zidane sera bel et bien le futur sélectionneur national comme l’a confirmé son grand ami Christophe Dugarry sur RMC Sport lundi.

C’est officiel depuis le début de l’année civile 2025 : Didier Deschamps quittera sa fonction de sélectionneur de l’équipe de France au terme de la Coupe du Monde 2026. La FFF devra donc à cette échéance nommer un nouvel entraîneur, et le nom de Zinedine Zidane apparaît comme une évidence depuis le départ, d’autant que l’ancien coach du Real Madrid attend que la place se libère depuis qu’il est libre sur le marché (2021).

« Tout le monde sait que ce sera Zidane » Christophe Dugarry, ami de longue date de Zinedine Zidane dont il est resté très proche, a confirmé sa future nomination en équipe de France lundi dans l’émission Rothen s’enflamme sur RMC Sport : « Si ce n'est pas le moment d'officialiser la nomination de Zinedine Zidane à la tête des Bleus ? C’est le moment d’annoncer quoi ? Tout le monde sait que ça va être lui. Tout le monde le sait. Tu veux que ce soit qui d’autre ? Après, c’est Deschamps qui va valider le planning. C’est lui qui va dire: "J’ai peur que ça perturbe mon équipe, ce n’est pas le bon moment, attendons encore un peu" », lâche Dugarry, qui vend donc la mèche pour Zidane à la tête des Bleus.