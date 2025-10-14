Zidane à la place de Deschamps en Équipe de France : Un proche prêt à suivre ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors que Didier Deschamps va quitter son poste de sélectionneur après la Coupe du monde 2026, Zinedine Zidane est pressenti pour lui succéder. Ancien préparateur physique de l'équipe de France puis membre du staff de Zidane au Real Madrid, Grégory Dupont reste ouvert à l’idée de retrouver le Ballon d’Or 1998 chez les Bleus.

Au début de l’année, Didier Deschamps surprenait en annonçant la fin prochaine de son aventure en équipe de France. Nommé à la tête des Bleus en 2012, le natif de Bayonne laissera la place au terme de la Coupe du monde 2026 organisée outre-Atlantique. Pour lui succéder, tous les regards sont tournés vers Zinedine Zidane, qui n’a jamais caché son intention de prendre les rênes de l’équipe de France.

Après le Real, Grégory Dupont prêt à suivre Zidane chez les Bleus ? Et en cas de signature, avec quel staff Zinedine Zidane pourrait-il débarquer ? Passé par l’équipe de France entre 2018 et 2019 comme préparateur physique, Grégory Dupont connaît bien l’enfant de la Castellane pour l’avoir rejoint ensuite au Real Madrid. Désormais, l’homme aux multiples casquettes est directeur du football au Red Star, une nouvelle aventure chamboulée en cas d’appel de Zidane dans quelques mois ?