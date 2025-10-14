Adrien Rabiot : Riolo pète un câble en direct !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Alors qu'il n'est pas le plus grand fan d'Adrien Rabiot, et ce depuis maintenant plusieurs années, Daniel Riolo a réagi de manière enflammée à un débat en direct dans l'After Foot sur RMC Sport lundi soir. Certains estiment que le milieu de terrain du Milan AC s'est imposé devant Manu Koné dans la hiérarchie des milieux de terrain en équipe de France, ce qui a fait craquer Riolo.

L'équipe de France a du toutes les peines du Monde à convaincre les observateurs lundi soir en Islande (2-2 score final), et la prestation de Manu Koné au milieu de terrain a notamment suscité quelques interrogations. Une question qui a d'ailleurs provoqué un débat enflammé dans l'After Foot en direct sur RMC Sport, puisque Daniel Riolo n'était absolument pas d'accord avec certains de ses interlocuteurs au sujet de Koné et... d'Adrien Rabiot.

Rabiot et Koné en concurrence En effet, les deux hommes se disputent une place de titulaire dans l'entrejeu de l'équipe de France aux côtés d'Aurélien Tchouaméni, et la prestation ratée de Koné lundi soir en Islande incite certains observateurs à lui préférer Adrien Rabiot. Ce qui fait bondir Daniel Riolo qui a craqué à ce sujet.