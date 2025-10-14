Kylian Mbappé s’en va : Un coup «extraordinaire» est annoncé

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Déjà privé d’Ousmane Dembélé, Bradley Barcola ou encore Désiré Doué, Didier Deschamps a également dû se passer de Kylian Mbappé pour affronter l’Islande (2-2) ce lundi. Blessé à la cheville, l’attaquant du Real Madrid est reparti en Espagne avant la fin de la trêve internationale, permettant à Jean-Philippe Mateta de connaître sa première titularisation et d’ouvrir son compteur buts.

Sans Kylian Mbappé, qui avait quitté le groupe tricolore après avoir été touché à la cheville contre l’Azerbaïdjan, l’équipe de France n’a pas brillé en Islande, repartant avec le point du match nul (2-2). Il faudra donc attendre encore un peu avant de voir les Bleus décrocher leur billet pour la Coupe du monde en Amérique.

Mateta ouvre son compteur buts en Bleu En l’absence des buteurs habituels, Christopher Nkunku et Jean-Philippe Mateta ont trouvé le chemin des filets. Appelé pour la première fois en équipe de France, l’attaquant de Crystal Palace a donc eu l’occasion de s’illustrer, ce que retient Marius Trésor.