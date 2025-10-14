Kylian Mbappé s’en va : Un coup «extraordinaire» est annoncé

Déjà privé d’Ousmane Dembélé, Bradley Barcola ou encore Désiré Doué, Didier Deschamps a également dû se passer de Kylian Mbappé pour affronter l’Islande (2-2) ce lundi. Blessé à la cheville, l’attaquant du Real Madrid est reparti en Espagne avant la fin de la trêve internationale, permettant à Jean-Philippe Mateta de connaître sa première titularisation et d’ouvrir son compteur buts.
Sans Kylian Mbappé, qui avait quitté le groupe tricolore après avoir été touché à la cheville contre l’Azerbaïdjan, l’équipe de France n’a pas brillé en Islande, repartant avec le point du match nul (2-2). Il faudra donc attendre encore un peu avant de voir les Bleus décrocher leur billet pour la Coupe du monde en Amérique.
Mateta ouvre son compteur buts en Bleu
En l’absence des buteurs habituels, Christopher Nkunku et Jean-Philippe Mateta ont trouvé le chemin des filets. Appelé pour la première fois en équipe de France, l’attaquant de Crystal Palace a donc eu l’occasion de s’illustrer, ce que retient Marius Trésor.
« Marquer pour sa première sélection ? C’est toujours quelque chose d’extraordinaire »
« Les autres joueurs qui ont joué ont essayé, explique l’ancien joueur des Bleus au Parisien, évoquant l’absence de Kylian Mbappé : « On a vu le but de Mateta, qui a marqué pour sa première sélection, c’est toujours quelque chose d’extraordinaire. Nkunku, après avoir loupé une occasion, s’est aussi quand même vite repris en marquant. »