Mbappé : Son «avocat numéro 1» balance !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Critiqué depuis son départ du PSG, Kylian Mbappé est toutefois de retour à son meilleur niveau en ce début de saison. Cependant, cela n'empêche pas certains observateurs de critiquer le rendement du capitaine de l'équipe de France, ce qui a le don de rendre fou Pierre Ménès, qui ne se cache pas d'être son avocat numéro 1.

Bien que buteur contre l'Azerbaïdjan, Kylian Mbappé a été critiqué par Johan Micoud sur le plateau de L'EQUIPE du Soir. « En fait, il a éteint les autres. Si c’est ça ton leader, et s’il a fait un bon match, cela va être problématique pour l’avenir. Si tu éteins tous les mecs, qu’ils ne savent plus où jouer parce qu’il fait ce qu’il veut. On a eu ce débat au PSG, au Real Madrid, en Équipe de France… », a lâché l'ancien joueur des Girondins de Bordeaux. Pierre Ménès, qui ne se cache pas de prendre régulièrement la défense de Kylian Mbappé, monte au créneau.

Pierre Ménès, «avocat numéro 1» de Mbappé « J'ai connu Micoud joueur, c'était déjà un mec triste et plutôt négatif. En devenant un ancien joueur, il faut croire qu'il est devenu encore plus triste et plus négatif. Son acharnement contre Mbappé est déplacé, et contre l'Azerbaïdjan, surtout quand on voit le match, on dépasse les limites du ridicule. Et surtout lorsqu'on voit le match suivant sans Mbappé », lance-t-il dans une vidéo diffusée sur sa chaîne YouTube, avant d'en rajouter une couche.