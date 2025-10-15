Mbappé : Son «avocat numéro 1» balance !

Critiqué depuis son départ du PSG, Kylian Mbappé est toutefois de retour à son meilleur niveau en ce début de saison. Cependant, cela n'empêche pas certains observateurs de critiquer le rendement du capitaine de l'équipe de France, ce qui a le don de rendre fou Pierre Ménès, qui ne se cache pas d'être son avocat numéro 1.
Bien que buteur contre l'Azerbaïdjan, Kylian Mbappé a été critiqué par Johan Micoud sur le plateau de L'EQUIPE du Soir. « En fait, il a éteint les autres. Si c’est ça ton leader, et s’il a fait un bon match, cela va être problématique pour l’avenir. Si tu éteins tous les mecs, qu’ils ne savent plus où jouer parce qu’il fait ce qu’il veut. On a eu ce débat au PSG, au Real Madrid, en Équipe de France… », a lâché l'ancien joueur des Girondins de Bordeaux. Pierre Ménès, qui ne se cache pas de prendre régulièrement la défense de Kylian Mbappé, monte au créneau.
Pierre Ménès, «avocat numéro 1» de Mbappé
« J'ai connu Micoud joueur, c'était déjà un mec triste et plutôt négatif. En devenant un ancien joueur, il faut croire qu'il est devenu encore plus triste et plus négatif. Son acharnement contre Mbappé est déplacé, et contre l'Azerbaïdjan, surtout quand on voit le match, on dépasse les limites du ridicule. Et surtout lorsqu'on voit le match suivant sans Mbappé », lance-t-il dans une vidéo diffusée sur sa chaîne YouTube, avant d'en rajouter une couche.
« "Vampiriser", mais vampiriser qui et vampiriser quoi ? Est-ce que c'est la faut de Mbappé si les autres joueurs de l'équipe de France ne sont pas à son niveau ? Mais bon, c'est une campagne de dénigrement perpétuel et permanente. Et pour tout dire, extrêmement usante. Je sais que je suis considéré comme l'avocat numéro 1 de Mbappé, mais je ne mettrai pas autant d'énergie à le défendre s'il n'était pas régulièrement attaqué de façon aussi lamentable », ajoute Pierre Ménès.