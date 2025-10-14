Zidane - Deschamps : Le clash confirmé à la télévision ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Logiquement pressenti pour venir succéder à Didier Deschamps en tant que nouveau sélectionneur de l'équipe de France l'été prochain, Zinedine Zidane est-il vraiment en froid avec son ancien coéquipier ? Un journaliste de Canal + soulève la question d'un possible malaise entre les deux hommes.

Didier Deschamps avait annoncé dès le mois de janvier 2025 qu'il quitterait ses fonctions de sélectionneur de l'équipe de France après la Coupe du Monde 2026, et Zinedine Zidane a tout de suite été cité comme le grand favori pour venir lui succéder. Selon certaines rumeurs, les relations ne seraient pourtant pas au beau fixe entre les deux champions du Monde 98, et le journaliste Paul Tchoukriel a d'ailleurs confirmé un malaise probable entre Zidane et Deschamps sur le plateau de Canal +.

Zidane - Deschamps : une relation pas idyllique ? « Je ne sais pas si les relations entre Zidane et Deschamps sont idylliques. Je me souviens des interviews de Didier Deschamps quand on commençait à entendre le nom de Zinedine Zidane… Je ne me souviens pas que Deschamps ait cité son nom », s'interroge le journaliste de la chaine cryptée.