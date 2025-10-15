Kylian Mbappé, le nouveau malaise !

Pierrick Levallet

Kylian Mbappé flambe sous les ordres de Xabi Alonso au Real Madrid. On ne peut pas en dire autant de Rodrygo. L’international auriverde traverse une véritable période compliquée chez les Merengue depuis l’arrivée du coach espagnol. Le Brésilien souffrirait notamment de la comparaison avec le capitaine de l’équipe de France.

Sous les ordres de Xabi Alonso au Real Madrid, Kylian Mbappé est irrésistible depuis le début de saison. L’attaquant de 26 as a déjà trouvé le chemin des filets à 14 reprises et a délivré 2 passes décisives en 10 rencontres toutes compétitions confondues. Mais si le capitaine de l’équipe de France flambe, on ne peut pas en dire autant de Rodrygo.

Rodrygo souffre de la comparaison avec Mbappé Comme le rapporte MARCA, l’international auriverde traverserait une période délicate au Real Madrid. Le Brésilien ne semble pas vraiment être un joueur important pour Xabi Alonso. Même les statistiques lui rappellent brutalement la réalité. Rodrygo souffrirait notamment de la comparaison avec Kylian Mbappé, qui n’est déjà plus qu’à 10 buts de son coéquipiers après seulement une saison passée dans la capitale espagnole.