PSG - Transfert à 40M€ : Un fiasco balancé en direct ?

Cet été, le PSG a décidé de faire de Lucas Chevalier son gardien numéro 1, prenant ainsi la place de Gianluigi Donnarumma. Le portier français, en pleine progression ces dernières années au LOSC, est forcément très attendu. De nombreux observateurs s'interrogeaient sur sa capacité à répondre présent. Lionel Charbonnier, ancien gardien de l'AJA, n'est pas convaincu.

Depuis le début de la saison, Lucas Chevalier n'est pas exempt de tous reproches. Le Français de 23 ans semble avoir du mal de temps en temps à porter le maillot du PSG. C'est un nouveau défi pour lui et vendredi soir, il n'a pas pu éviter le match nul de son équipe (3-3) face à Strasbourg. Une situation qui inquiète un peu Lionel Charbonnier. Le PSG a peut-être misé trop gros sur lui...

« Il n’en fait pas assez, il n’a pas fait le taf » Après ce match face à Strasbourg, Lucas Chevalier a maintenant disputé 11 matches avec le PSG depuis son arrivée cet été pour 40M€. Forcément les attentes sont nombreuses autour de lui pour tenter de conserver le statut de meilleure équipe du monde en ce moment. Ses prestations ne suffisent pas pour le moment d'après Lionel Charbonnier. « Une fixette Chevalier ? Non, on est obligé de le reconnaître. Il n’en fait pas assez, il n’a pas fait le taf. Sur le premier, j’ai bien analysé, il est en train de reculer et il ne doit pas le faire, il doit avancer. (…) Il plonge en arrière, et c’est rédhibitoire. A la limite celui-là, voilà. Mais le deuxième, il essaye de tendre la jambe, il a les crampons qui se prennent dans le tapis. Pour moi, l’habit est trop grand pour Chevalier pour l’instant » débute l'ancien gardien dans l'After Foot de RMC.