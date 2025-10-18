PSG - Real Madrid : Nouvelle guerre après Mbappé !

Pierrick Levallet

Depuis l’arrivée de Luis Campos, le PSG axe surtout son recrutement autour de la jeunesse. Le club de la capitale a d’ailleurs un nouveau prodige dans son viseur : Gilberto Mora. Le phénomène de 17 ans plairait aux dirigeants parisiens, mais pas seulement. Le Real Madrid en pincerait également pour l’international mexicain.

Depuis quelques temps maintenant, le PSG axe son recrutement autour de la jeunesse. Le club de la capitale a mis un terme au règne des stars et place désormais le collectif au centre de son projet. Les Rouge-et-Bleu s’appuient d’ailleurs sur Luis Campos, reconnu comme un véritable dénicheur de talents sur le mercato.

Le PSG garde un oeil sur Gilberto Mora Le PSG aurait d’ailleurs une nouvelle pépite dans son viseur : Gilberto Mora. Du haut de ses 17 ans, le milieu offensif du Club Tijuana a tapé dans l’oeil de la direction parisienne. Mais un tel phénomène attise naturellement les convoitises sur le marché des transferts. Les pensionnaires de la Ligue 1 seraient ainsi loin d’être seuls sur ce dossier.