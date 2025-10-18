Transfert à 63M€ : Le PSG a un problème !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Cet été, le PSG n'a pas passé beaucoup de temps à recruter. En effet, outre Lucas Chevalier, le club a recruté Illya Zabarnyi en défense centrale. L'Ukrainien a débarqué de Bournemouth mais son début de saison est assez mitigé. Le joueur de 23 ans peine à convaincre et certains observateurs attendent beaucoup mieux de sa part.

Recruté pour 63M€, Illya Zabarnyi n'évolue pas à un très haut niveau pour le moment. L'Ukrainien est attendu au tournant dans cette saison très importante, après l'immense succès en Ligue des champions. Sa prestation face à Strasbourg vendredi (3-3) n'a pas convaincu Jean-Louis Tourre.

« C’est insuffisant » Défenseur central de 23 ans, Illya Zabarnyi a débarqué dans un contexte un peu particulier en raison de la présence de Matvey Safonov, Russe, dans l'équipe. Mais cette phase d'adaptation commence à durer un peu trop longtemps pour le journaliste Jean-Louis Tourre. « C’est vrai que c’est pas extraordinaire son match ce soir… Il y a beaucoup de duels perdus, des relances très moyennes. Et on avait l’impression qu’il avait passé un cap, notamment à Marseille malgré la défaite, on avait l’impression que l’intégration était passée, mais là il ne fait pas un bon match ce soir. (…) Non, c’est insuffisant » alerte-t-il dans l'After Foot sur RMC.