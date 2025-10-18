Transferts : L’OL dans une grosse bataille pour un joueur français ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Auteur d'un très bon début de saison un peu à la surprise générale, l'OL vient d'accueillir Hans Hateboer en tant que joker pour renforcer le secteur défensif. Le club pourrait se lancer dans un autre dossier pour son mercato hivernal puisqu'Illan Meslier fait partie des pistes envisagées. Le gardien de Leeds est également dans le viseur de nombreux clubs en Europe.

Gardien français de 25 ans, Illan Meslier n'est que le 3ème choix à Leeds. Sous contrat jusqu'en 2026, il pourrait quitter le club dès cet hiver. Mais dans la lutte pour ce dossier, de nombreux clubs pourraient se livrer une belle bataille puisque l'OL a de sérieux adversaires.

L'OL dans la course pour Illan Meslier Ancien joueur de Lorient où il a été formé, Illan Meslier n'a pas connu la Ligue 1 à l'époque. Le joueur français évolue à Leeds depuis 2019 mais depuis le début de la saison, il n'a pas disputé le moindre match. Son transfert semble inévitable et l'OL fait partie des clubs intéressés comme le révèle le journaliste Ekrem Konur. Sa valeur actuelle est de 12M€ mais il pourrait partir pour une somme symbolique en janvier.