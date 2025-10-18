Memphis Depay - Transfert à l’OL : L’annonce surprise !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Afin de pallier les futures absences de certains joueurs défensifs en raison de la CAN, l'OL a décidé d'utiliser son joker pour recruter un joueur de plus. Ainsi Hans Hateboer a rejoint le club rhodanien, une destination qui semble lui convenir parfaitement. Le Néerlandais de 31 ans a demandé des informations d'un ancien coéquipier en sélection, Memphis Depay, qui a également marqué les esprits à Lyon.

Défenseur de 31 ans, Hans Hateboer tentera de se relancer à l'OL après ses difficultés rencontrées du côté de Rennes. Le Néerlandais n'a disputé que 26 minutes depuis le début de la saison et cette arrivée en prêt lui fait du bien. Il n'a pas eu besoin de beaucoup de temps pour être convaincu de signer mais visiblement, les mots de Memphis Depay lui sont restés en mémoire.

Hateboer rejoint l'OL grâce à Memphis Depay Défenseur de 31 ans, Hans Hateboer a été officialisé vendredi du côté de l'OL. Le Néerlandais semble ravi de cette arrivée, lui qui a été rassuré par les avis de ceux qu'il a consultés. « Je me souviens du premier moment où mon agent m’en parlé, je m’étais déjà renseigné auprès de quelques joueurs français. "Comment est Lyon, comment est la vie et le club ?" Donc, dès cet instant, j’essayais déjà d’obtenir quelques informations sans parler de la situation. Et ils m’ont raconté de belles choses. Tous les Français m’ont dit beaucoup de bien de la ville. Je sais aussi depuis l’époque où je jouais en équipe nationale avec Kenny (Tete) et Memphis (Depay), ils étaient aussi très positifs à propos du club » dit-il dans une vidéo postée sur les réseaux du club après sa signature.